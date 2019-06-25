Известный путешественник раскрыл нижнекамцам идею авторского проекта «От Кореи до Карелии»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Известный путешественник Иван Ширяев посетил Нижнекамск в рамках своего авторского проекта «От Кореи до Карелии». Город на Каме стал 616-м в его списке, передает «НТР 24».



Член Русского географического общества путешествует налегке, с одним рюкзаком, в котором находятся лишь необходимые вещи, немного еды и фотоаппарат. В своем блокноте путешественник ставит печать в каждом городе, где останавливался. Ночует Иван в пожарных частях. Любовь к чрезвычайному ведомству у путешественника началась с несчастного случая.



В Магаданской области пять лет назад Иван чуть не утонул в реке, тогда он впервые попал в МЧС, в результате спасения у него завязалась крепкая дружба с представителями этой профессии.



Свой проект «От Кореи до Карелии» Иван Ширяев начал реализовывать в 2012 году. Путешествует он автостопом. Мужчина побывал на Дальнем Востоке, Сибири, Урале, Северном Кавказе. В каждом городе его окружали новые люди и места, впечатлениями об этих встречах он охотно делится в соцсетях.



На его интернет-страничке уже есть фотографии Нижнекамска. Спонсоров у Ивана нет, он обеспечивает себя сам. Его цель – побывать в 1122 российских городах.



Когда Иван Ширяев объедет всю страну, он планирует написать книгу, в которой подробно расскажет, какая она на самом деле – Россия-матушка.

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