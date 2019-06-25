В колониях Казани заключенным вручили аттестаты об окончании школы

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В колониях Татарстана заключенным вручили аттестаты об окончании школы, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«В исправительных колониях республики прошли торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Осужденным, окончившим 9 и 12 классы, вручили школьные аттестаты», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В вечерней сменной школе № 36, охватывающей все три колонии Казани, девятый класс в этом году окончили 30 осужденных, еще 79 человек стали выпускниками 12 класса. По окончании учебы выпускники традиционно сдают ГВЭ или ЕГЭ.

Во всех учреждениях вручение аттестатов прошло в праздничной атмосфере. Преподаватели и наставники пожелали выпускникам продолжать обучение в средних и высших профессиональных учебных заведениях, получать специальности, развиваться дальше.

Торжественная церемония вручения аттестатов продолжилась творческой программой, подготовленной силами осужденных.

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