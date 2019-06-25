(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Казань впервые примет европейский олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд. Соревнования пройдут на Центральном стадионе 13-14 июля, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В турнире примут участие 12 команд. 9 из них определятся по итогам первого этапа чемпионата Европы, еще две добавят из дивизиона «Трофи», одну — из дивизиона «Конференц».

Команда-победительница соревнований в Казани будет участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио, серебряные и бронзовые призеры продолжат борьбу в следующем раунде — «Репешаже».

Отборочный олимпийский турнир пройдет в столице Татарстана впервые. Ранее, с 2015 года, Казань принимала этапы чемпионата Европы.

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