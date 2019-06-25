Татарстанцы выиграли соревнования по надеванию противогаза в юнармейском лагере «Гвардеец-1»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Татарстанские школьники выиграли соревнования по надеванию противогаза в юнармейском лагере «Гвардеец-1», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Первая смена в лагере длилась 18 дней и завершилась сегодня. В ней приняли участие 360 юношей и девушек из всех регионов ПФО. Среди них — 19 школьников из разных уголков Татарстана: Набережных Челнов, Бугульмы, Актаныша, Черемшана, Васильево, Тетюш. Ребята участвовали в соревнованиях, где показали свои умения в учебных стрельбах, марш-бросках и знания истории Отечества.

По их итогам команда Республики Татарстан заняла первое место в нормативе «Надевание противогаза» и второе — в «Разборке, сборке автомата Калашникова». В общекомандном зачете татарстанцы заняли седьмую позицию.

Сегодня, 25 июня, состоялось торжественное закрытие первой смены, в которой приняли участие 360 юношей и девушек из всех регионов ПФО. В мероприятии принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В своей речи он поздравил ребят и пожелал им успехов на пути служения Отечеству.

«Тот, кто сумел преодолеть себя и показать лучшие качества, кто понял, что такое дружба и высокий смысл слова „Родина“, может считаться настоящим „гвардейцем“. Уверен, что полученный здесь опыт поможет вам добиться самых высоких жизненных целей», — подчеркнул полпред.

Данный лагерь был организован на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Нижегородской области (г. Кстово). Его посещают старшеклассники из всех регионов ПФО. Здесь они получают возможность узнать на личном опыте, как и в каких условиях несут службу защитники Родины.

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