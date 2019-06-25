На стоянке международного ралли «Шелковый путь» в Бугульме зрители увидят спортивные багги

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). На стоянке международного ралли «Шелковый путь» в Бугульме зрителям представят спортивные грузовики и багги иностранных и российских команд. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя ралли «Шелковый путь», координатор проекта Азат Абусев.

«На этапе в Бугульме к общему конвою участников, которые направляются к месту старта в Иркутске, присоединятся экипажи команды „КАМАЗ-мастер“, которая приедет в Бугульму всем своим боевым составом. Один из «КАМАЗов» под управлением Айрата Мардеева покажет зрителям дрифт-шоу», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что зрителей ждет концертная программа, а также торжественная церемония эстафеты флага Worldskills и флага Worldskills Kazan 2019.

«По завершении официальной части через площадь проедут все участники соревнований, а это порядка 60 автомобилей гоночных автомобилей. Перед началом проезда машины выстроятся перед Домом техники, оцепление будет снято и всем зрителям можно будет подойти и сделать фото с автомобилями, а может даже и пообщаться с пилотами», — поделился Азат Абусев.

Он отметил, что зрители увидят не только автомобили команды «КАМАЗ-мастер», но их конкурентов из Белоруссии – автомобили «МАЗ», а также Renault и Man. Кроме этого гости смогут посмотреть на спортивные багги иностранных команд.

В 2019 году маршрут девятого ралли-марафона «Шелковый путь» пройдет по абсолютно новым локациям: участников ожидают 10 этапов и скоростные участки по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Финиширует ралли 16 июля в Дуньхуане [Китай] — городе у подножия высоких дюн.

Общая протяженность дистанции ралли составит более 5 тыс. км, она будет пройдена за 10 дней.

«Цель „Шелкового пути“ – представлять новую географию, новые места, новые интересные спецучастки, и у нас пока получается это делать. В том числе гонка „Шелковый путь“ является кандидатом на включение в этап Кубка мира, вместе с гонкой поедут представители международной автомобильной федерации FIA, которые дадут оценку уровню гонки и ее спецучасткам, и уже по окончании гонки дадут свое заключение, войдет ли гонка в этап Кубка мира», — подытожил Абусев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.