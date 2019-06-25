Минобрнауки РФ запустило мобильное приложение и портал для абитуриентов «Поступай правильно»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Министерство науки и высшего образования РФ запустило обновленную версию мобильного приложения и портала «Поступай правильно». Портал поможет выпускникам школ и колледжей определиться с выбором вуза, сообщает Минобрнауки РТ.

Теперь в мобильном приложении можно установить уведомления, чтобы не пропустить важные даты приемной кампании. Например, окончание приема документов, дни зачислений по разным формам обучения и так далее.

Появился новый раздел «Инфоблок», где содержится вся необходимая информация от подготовки к сдаче ЕГЭ до выбора будущей профессии. «На сайте и в приложении доступен справочник перспективных профессий по версии Минтруда России и Роструда», – отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, в разделе профессий можно подобрать подходящую специальность и выбрать соответствующий вуз. Более того, можно узнать стоимость проживания в общежитии и количество доступных мест для первого курса. База вузов охватывает 1192 государственных и негосударственных образовательных организаций высшего образования со всеми филиалами. Учебные корпуса и общежития вузов можно увидеть на карте.

Пользователям также доступен «Калькулятор ЕГЭ». Работает он следующим образом: если ввести баллы ЕГЭ, то сервис подберет все вузы и направления, куда выпускник потенциально может поступить.

В будущем портал «Поступай правильно» станет одним из основных элементов сервиса «Поступление в вуз онлайн», который Минобрнауки РФ планирует ввести на едином портале госуслуг.

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