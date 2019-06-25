Сценарий сериала о камазовских гонщиках напишут авторы «Молодежки»

(Набережные Челны, 25 июня, «Татар-информ»). Представители команды «КАМАЗ-мастер» встретились с известным продюсером и режиссёром Фёдором Бондарчуком и руководством студии Art Pictures, чтобы обсудить создание сериала «Синяя армада». Уже известно, что сценарий для новой ленты будут писать авторы сериала «Молодежка», сообщает пресс-служба автогиганта.

По словам режиссёра, в теленовелле будет отражена история становления города Набережные Челны, строительства КАМАЗа и создания команды «КАМАЗ-мастер». «История КАМАЗа — абсолютно культовая. Это история, которую люди прошли, выдержали, и чтобы к ней прикоснуться, нужно иметь смелость», — сказал Фёдор Бондарчук.

«Мы выступим в качестве консультантов, а играть гонщиков будут профессиональные актёры», — сообщил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов положительно оценил идею создания сериала и заверил, что со стороны республики съёмочной группе будет оказана вся необходимая помощь.

Старт съёмочных работ намечен на начало 2020 года. Снимать картину будут в разных локациях, в том числе в Набережных Челнах. Некоторые фрагменты сериала будут привязаны к проекту «Шёлковый путь», часть материала отснимут на базе «КАМАЗ-мастер», пока команда будет в отъезде. Транслироваться сериал будет на НТВ.

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