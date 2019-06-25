(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). У казанской школы «СОлНЦе» появилось новое здание. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал директор образовательного учреждения Павел Шмаков.

«Похоже, мы остались за старших. И если мы не сделаем, то кто сделает?» — предварил свой рассказ Шмаков цитатой из книги Евгения Ройзмана «Город без наркотиков».

Уже в сентябре в новом здании на улице Кави Наджми будет столовая, актовый зал, кабинеты физики, химии, биологии, технологии и информатики. Кроме того, над галереей между зданиями школы будет терраса под открытым небом.

«Благодарю мэра Казани Ильсура Метшина и Президента республики Рустама Минниханова, воплотивших в жизнь нашу мечту о нашем доме, освещенном солнцем! Нам еще многое предстоит. И создать УМ-школу для маленьких. И построить спортзал и спортплощадку. И делом ответить на вопрос “Как нам обустроить Россию”!» — написал директор «СОлНЦа». Он также поблагодарил учителей школы, первых выпускников и их родителей.

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