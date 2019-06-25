Татар-информ

25 июня 2019, 20:50

Культура

Госдума приняла во II чтении законопроект о «невозвратных» билетах

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Культура

Госдума приняла во II чтении законопроект о «невозвратных» билетах

С 1 сентября будет запрещена реализация билетов по цене выше указанной на них стоимости.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Законопроект о «невозвратных» билетах был принят Госдумой во II чтении на пленарном заседании во вторник, сообщает РИА Новости.

Данный законопроект предназначен для борьбы с так называемой «билетной мафией». Документ был принят с рядом поправок: новая редакция предполагает дифференциацию суммы компенсации за возвращаемый покупателем билет.

Так, размер возвращенных средств будет зависеть от времени, которое осталось до культурного мероприятия. Если до него осталось не меньше 10 дней, то покупатель будет иметь право получить его стоимость в полном объеме. Не менее половины суммы вернется ему, если мероприятие состоится через 5 — 10 дней; треть, если до концерта или спектакля осталось 3–5 дней. Если же возврат состоится менее чем за три дня, то покупатель может остаться ни с чем. Тем не менее, понятие «невозвратный» билет дает возможность людям вернуть потраченную сумму полностью в случае болезни, а также если мероприятие было заменено или перенесено самим учреждением культуры. При этом организация будет иметь право при возврате билета предложитиь зрителю альтернативу: посещение мероприятия в другое время или билет на другое зрелищное мероприятие.

Проект данного закона был внесен в Госдуму Правительством осенью 2018 года. Тогда оно предложило запретить продажу билетов по цене, которая бы превышала указанную на билете стоимость, и предусмотреть норму, ограничивающую список организаций, которые могут осуществлять реализацию билетов, до организаций культуры и уполномоченных ими лиц на основании соответствующего договора. При этом уполномоченные лица могут взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, но их стоимость не должна составлять 10% от стоимости билета.

Также поправками была решена проблема продажи «лишнего билета» — положением законопроекта допускается лишь однократная продажа гражданином приобретенного им для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки. Цена не должна превышать указанную изначально.

Третье чтение законопроекта планируется на 27 июня. Предполагается, что закон начнет действовать с 1 сентября 2019 года.

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