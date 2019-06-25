Первый «детский поезд» отправит более 250 юных татарстанцев из Казани на Черноморское побережье

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Из Казани 27 июня отправится первый в этом году «детский поезд» на Черноморское побережье. По маршруту Казань – Анапа отправятся 257 детей из Татарстана, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Отправка поезда состоится в торжественной обстановке. На перроне детей встретят с музыкой ростовые куклы любимых мультгероев. Ребята получат памятные сувениры в дорогу», – отмечается в сообщении пресс-службы.

По предварительным прогнозам, в дни летних каникул в поездах южного направления к местам отдыха Черноморского побережья и обратно планируется перевезти свыше 8,6 тыс. человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.