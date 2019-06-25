(Набережные Челны, 25 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах «Лада» опрокинулась на крышу после столкновения с иномаркой, сообщает челнинская Госавтоинспекция.

ДТП произошло накануне на улице Машиностроительная. Автоледи, управляя автомобилем «Мицубиси», по предварительным данным, при перестроении не убедилась в безопасности маневра и врезалась в «Ладу» 12-й модели. Отечественный автомобиль после столкновения наехал на бордюр и опрокинулся на крышу.

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 35-летнему пассажиру «Лады». Его госпитализировали в БСМП с травмой предплечья.

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