Тетюшскую землю с мест захоронений поместили в «солдатский кисет» для главного армейского храма

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В селе Льяшево Тетюшского района РТ состоялась военно-патриотическая акция «Горсть памяти», пишет газета «Авангард».



Мероприятие прошло при участии учащихся школ, колледжа гражданской защиты, кадетов, работников организаций района, сельчан. Все они собрались у могил людей, умерших при строительстве оборонительных сооружений во время Великой Отечественной войны.





Тетюшскую землю с мест захоронений поместили в специальный «солдатский кисет», позже его отвезут в парк «Патриот» в Московской области, где передадут в музейный комплекс строящегося главного храма Вооруженных сил России. Он будет воздвигнут в 2020 году.



Перед участниками акции выступили руководитель исполкома района Аркадий Семенычев, военком района Фанис Гарифуллин, глава Льяшевского сельского поселения Ирина Тихонова. Все они выразили огромную благодарность защищавшим Родину в годы войны.



Школьники также отметили, что испытывают гордость за подвиг предков.





«Я испытываю гордость за великий подвиг предков. У каждого из нас есть свои примеры и доказательства того, что война наложила свой отпечаток на каждую семью. С этим надо жить, об этом нужно помнить, чтобы не допустить такого впредь», – сказал, к примеру, учащийся тетюшской школы № 2 Никита Силюнус.

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