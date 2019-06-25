Татар-информ

25 июня 2019, 15:45

Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего, которого в Челнах насмерть завалило глиной

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Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего, которого в Челнах насмерть завалило глиной

Трагедия произошла на предприятии, где производится керамзит.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего, которого в Челнах насмерть завалило глиной, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. В данный момент следователи изучают обстоятельства случившегося», – рассказал Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 22 июня на предприятии по изготовлению керамзита было найдено тело 38-летнего сушильщика.

По предварительной версии следователей, мужчина следил за глиняными гранулами, которые должны были равномерно поступать в бункер. В какой-то момент произошел сбой, мужчина залез на конвейер, и его стало затягивать вниз. Прибежавший напарник выключил устройство, но пострадавшего затянуло в бункер уже целиком.

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