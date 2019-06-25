Татар-информ

25 июня 2019, 22:50

Экономика и финансы

В Бугульминском районе на 102% увеличен валовой объем продукции, работ и услуг

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Экономика и финансы

В Бугульминском районе на 102% увеличен валовой объем продукции, работ и услуг

Фото: архив

За отчетный период количество безработных в Бугульме и районе достигло 316 человек.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В первом полугодии в Бугульминском районе увеличен валовой объем продукции, работ, услуг предприятий и организаций до 24,3 млрд. рублей, пишет «Бугульминская газета».

Таким образом, темп роста увеличился на 102% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 21422 человека. В среднем они получают заработную плату в размере 36,2 тыс. рублей.

За отчетный период количество безработных достигло 316 человек. Уровень безработицы в целом по городу и району небольшой – 0,54 % (в среднем по Татарстану – 0,58 %).

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