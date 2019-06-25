В Бугульминском районе на 102% увеличен валовой объем продукции, работ и услуг

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В первом полугодии в Бугульминском районе увеличен валовой объем продукции, работ, услуг предприятий и организаций до 24,3 млрд. рублей, пишет «Бугульминская газета».
Таким образом, темп роста увеличился на 102% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 21422 человека. В среднем они получают заработную плату в размере 36,2 тыс. рублей.
За отчетный период количество безработных достигло 316 человек. Уровень безработицы в целом по городу и району небольшой – 0,54 % (в среднем по Татарстану – 0,58 %).