В России на 557 увеличилось количество стобалльных работ ЕГЭ

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В России количество стобалльных работ ЕГЭ по сравнению с 2018 годом увеличилось на 557 – до 6 тыс. 729, сообщает Рособрнадзор.

Участие в основном периоде ЕГЭ-2019 приняли около 750 тыс. человек, из них 662 тыс. – выпускники текущего года. «Два участника ЕГЭ набрали 400 баллов по четырем предметам, 30 участников стали трехсотбалльниками. Почти на 26 тыс., до 302 тыс., выросло число высокобалльных работ. В частности, от 81 до 100 баллов», – говорится в сообщении ведомства.

Как и в предыдущие годы, наиболее востребованными предметами по выбору у выпускников стали обществознание (315 тыс. человек), физика (139 тыс.), биология (124 тыс.), история (103 тыс.), химия (89 тыс.), информатика (75 тыс.).

«Все результаты сопоставимы с прошлым и позапрошлым годами, что говорит о стабильности в проведении ЕГЭ», – прокомментировал результаты ЕГЭ руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Впервые в этом году проводился ЕГЭ по китайскому языку. Средний тестовый балл по этому предмету составил 62,5. Одна участница ЕГЭ по китайскому языку из Москвы набрала 100 баллов.

По сравнению с прошлым годом сократилось число удаленных выпускников с экзаменов. В этом году за различные нарушения во время основного периода ЕГЭ было удалено с экзаменов 812 человек. Самыми распространенными нарушениями остаются наличие мобильных телефонов (355 удаленных) и шпаргалок (323 удаленных).

Экзамены прошли во всех регионах России и 54 странах зарубежья. Во время основного периода ЕГЭ было задействовано 5 тыс. 713 пунктов проведения экзаменов, около 51 тыс. аудиторий, был организован 351 пункт на дому и 16 пунктов в медицинских учреждениях.

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