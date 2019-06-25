За долг в 700 тысяч рублей приставы арестовали автомобиль из свадебного кортежа в Лениногорске

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Лениногорске за долг в 700 тысяч рублей приставы арестовали автомобиль в свадебном кортеже, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Житель Лениногорска не выплачивал долг по кредиту, и один из банков подал в суд о взыскании задолженности. Соответствующий исполнительный лист поступил в Лениногорский районный отдел судебных приставов, где в отношении должника возбудили исполнительное производство», – рассказала Лилия Халимова.

В залоге у кредитной организации был «Хендэ» неплательщика, который он усердно скрывал от приставов, однако тем удалось отыскать машину – ее обнаружили у ворот дворца бракосочетания.

Пристав-исполнитель арестовал иномарку. Теперь у должника есть 10 дней, чтобы выплатить долг, иначе машину передадут кредитной организации.

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