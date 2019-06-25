В Татарстане предотвратили многомиллионный ущерб, возможный в результате половодья

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане предотвратили многомиллионный ущерб, который мог быть нанесен жителям в результате половодья. Стоимость возможных потерь эксперты оценили более чем в 900 млн рублей, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы федеральной целевой программы «Вода России» Максим Ткачев.

«Мог быть нанесен ущерб объектам инфраструктуры, находящимся на территории, которой угрожает весеннее половодье: газопроводам, линиям электропередач, жилым домам, объектам социальной инфраструктуры, имуществу людей. Самое главное — была угроза жизни людей», — отметил собеседник агентства.

В Арске специалисты провели работы по углублению дна, расчистке и спрямлению русла. Ущерб, который могло нанести половодье в этом районе оценили в 656 млн рублей. В Зеленодольском районе (в селах Нурлат и Большое Ходяшево), а также в Лаишевском районе провели капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

«С 2012 года мы построили и реконструировали более 440 км инженерной защиты и берегоукреплений, привели в безопасное состояние 867 гидротехнических сооружений и обеспечили защиту 77,8% населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях. Это масштабная работа, от которой зависят жизни людей», — цитирует пресс-служба слова директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергея Коскина.

Руководитель пресс-службы Максим Ткачев также добавил, что ущерб в этом Зеленодольском районе мог составить около 120 млн рублей, а в Лаишевском — 135 млн рублей. По его словам, работы производил региональный исполнитель, однако кто исполняет его роль, не уточнил.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан получит субсидии на сумму 24,7 млн рублей от Минприроды РФ на очистные сооружения. Всего средства в размере 183,7 млн предназначены для 11 инвестиционных проектов, реализуемых в десяти регионах.

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