Жители Татарстана могут направить в Рособрнадзор предложения по усовершенствованию ЕГЭ

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Рособрнадзор начинает сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей по усовершенствованию процедуры проведения единого госэкзамена, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«За последние годы удалось многое сделать, чтобы процедура ЕГЭ стала четкой, прозрачной и максимально продуманной. В этом нам очень помогли не только мнения и предложения экспертов, но и неравнодушных граждан. Мы внимательно прислушиваемся к любым конструктивным предложениям, чтобы при необходимости улучшить и донастроить какие-то элементы проведения государственной итоговой аттестации», – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Все жители России, в том числе и Татарстана, могут отправить свои мнения и предложения по усовершенствованию ЕГЭ до 1 августа на электронную почту: ege2019@obrnadzor.gov.ru.

Все поступившие предложения будут рассмотрены и проанализированы специалистами ведомства.

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