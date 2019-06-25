ВЦИОМ: Ключевые качества современной молодежи — общительность, любовь к спорту и лень

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Ключевыми качествами современной российской молодежи являются общительность, любовь к спорту и лень, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В рамках опроса участники должны были выбрать ключевые, по их мнению, качества современных молодых людей в России.

Результаты исследования показали, что 67% опрошенных охарактеризовали молодежь как общительную, в то время как 24%, наоборот, выбрали вариант «замкнутость».

60% участников считают, что современная молодежь любит спорт, а 27% уверены, что молодые люди к спорту равнодушны.

В паре «трудолюбие» — «лень» мнения опрашиваемых разделились в соотношении 54% — 34% соответственно.

Подавляющее большинство участников опроса считает, что современная российская молодежь ориентирована на материальные ценности, — 82%. Противоположное мнение — о духовной устремленности молодых людей — выразили лишь 10% респондентов. Оставшиеся 8% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Всероссийский телефонный опрос-интервью, проведенный «ВЦИОМ-Спутник», был организован 19 июня. В опросе учитывались мнения россиян в возрасте от 18 лет.

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