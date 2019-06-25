Татар-информ

25 июня 2019, 14:43

Происшествия

На учениях в Казанском танковом училище НАК освободил заложников, захваченных условными террористами

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Происшествия

На учениях в Казанском танковом училище НАК освободил заложников, захваченных условными террористами

Фото: кадр из видео

Условные злоумышленники проникли на склад учреждения, взяли заложников и устроили взрыв.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Казани НАК обезвредили условных террористов в Казанском танковом училище, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в РТ.

 

«В Республике Татарстан прошли тактико-специальные учения по пресечению террористических актов и ликвидации его последствий. По сценарию, группа террористов проникла на склад вооружения Казанского высшего танкового командного училища, где взяли в заложники военнослужащих, а также организовали взрыв», – рассказали в пресс-службе НАК.

Террористы выдвинули ряд требований, угрожая расправиться с заложниками. Так как преступники отказались от переговоров, их обезвредили, заложников освободили, а последствия теракта ликвидировали.

Главной целью учения стала отработка взаимодействия штаба с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами и другими ведомствами.

 

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