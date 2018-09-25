Оксана Романова

25 июня 2019, 14:36

Общество

Новый этап реставрации Петропавловского собора Казани потребует почти 39 млн рублей

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Общество

Новый этап реставрации Петропавловского собора Казани потребует почти 39 млн рублей

Фото: архив/Михаил Захаров

За сезон строители завершат обновление кровли, работы на фасадах, заменят окна и отреставрируют двери.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Новый этап реставрации Петропавловского собора Казани, построенного купцом Михляевым в 1723 — 1726 годах и являющегося памятником архитектуры федерального значения, оценен в 38 млн 830,5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«20 июня после проведения конкурсной процедуры с ООО “Инженерная геология исторических территорий” заключен контракт на продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия “Петропавловский собор с колокольней”, 1723 – 1726 годов. Сумма контракта — 38 млн 830 тыс. 520 рублей», — сказано в ответе ведомства на редакционный запрос «Татар-информ».

Компания «Инженерная геология исторических территорий», к слову, реставрацию Петропавловского собора будет проводить уже третий сезон подряд — в 2017 году она сменила Межобластное научно-реставрационное художественное управление (МНРХУ), проводившее работы на объекте в 2016 году (обе компании зарегистрированы в Москве). Согласно контракту, за строительный сезон 2019-2020 годов подрядчику необходимо завершить ремонтно-реставрационные работы на кровле, фасадах, заменить окна и отреставрировать двери.

Кроме того, 18 июня был объявлен конкурс на доработку документации по проектно-изыскательским работам интерьеров и инженерных сетей. Подрядчика определят 12 июля. В текущем сезоне также пройдет конкурсное определение компании, которая должна будет выполнить реставрацию фасадных икон Петропавловского собора. Во всех случаях заказчиком работ выступает Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Проект реставрации (работ по сохранению) Петропавловского собора выполнен в 2015 году Татарским специальным научно-реставрационным управлением (ТСНРУ, Казань), колокольни — в том же году ООО «Карат».

За несколько предыдущих строительных сезонов из федерального бюджета на сохранение уникального в масштабах всей России объект было направлено 108,69 млн рублей. Из них 54 млн рублей были выделены в 2018 году. Строители с помощью залитых раствором шурфов глубиной 3,5 м укрепили фундамент по периметру трехвекового собора, инъецировали около 90 м трещин в нижнем храме, перестелили крышу, установили главку. А также очистили фасады собора с помощью технологии мягкого бластинга (который ранее применялся в Казани при реставрации под новую функцию Шамовской больницы), обновили декоративные элементы наружной лепнины памятника архитектуры.

Как осенью прошлого года предположил во время выездного совещания на объекте депутат Госдумы РФ от РТ, региональный куратор федерального проекта «Историческая память» Ильдар Гильмутдинов, для полного завершения реставрации, предполагающей в том числе работы по интерьерам собора, потребуется как минимум еще около 200 млн рублей. Реставрация проводится полностью на федеральные средства.

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