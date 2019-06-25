Татар-информ

25 июня 2019, 14:42

Общество

Общественная палата РТ помогла достроить дома в казанском жилом комплексе «Три богатыря»

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Общество

Общественная палата РТ помогла достроить дома в казанском жилом комплексе «Три богатыря»

Фото: Владимир Васильев

В прошлом году было завершено строительство первого дома, а на сегодня – второго дома, детского сада и паркинга.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани прошло выездное заседание рабочей группы Общественной палаты РТ по защите прав участников долевого строительства. Оно было посвящено завершению строительства второго дома жилого комплекса «Три богатыря».

В марте 2017 года в Общественной палате РТ на заседании рабочей группы по защите прав участников долевого строительства обсудили проблемы казанского жилого комплекса «Три богатыря». На тот момент стройка стояла уже около полугода.

В результате обращения внимания общественности на проблемы жилого комплекса и действий самого застройщика проблемы удалось решить, строительство комплекса возобновилось. В июле 2018 года было завершено строительство первого дома, а на сегодня – второго дома, детского сада и паркинга ЖК «Три богатыря».

Строительство началось в 2014 году, а в конце 2015-го в связи с тем, что банк, где был взят кредит, прекратил свое существование, работа остановилась, рассказал журналистам руководитель ООО «Конкорд Билд» Александр Семененко.

«Мне посоветовали реанимировать строительство. В первую очередь это началось с Общественной палаты РТ. Выяснилось, что довольно много дольщиков, которые могут стать обманутыми. Благодаря Общественной плате эту ситуацию расшевелили. Когда возобновилась стройка, я предложил всем дольщикам получить обратно деньги и выйти из проекта. Я им объяснил, что могут быть задержки. Но никто не захотел возврата денег, нам поверили. И сейчас все участники долевого строительства получают свои квадратные метры в срок», – сообщил он.

В 144-квартирном доме второй очереди находится английский детский сад Sun School на 60 мест, еще одно дошкольное учреждение появится в строящемся сейчас третьем доме жилого комплекса. «В целом во всем комплексе 555 квартир и двухъярусный паркинг, рассчитанный на 555 машиномест», – отметил Семененко.

«Для жильцов важно, что есть парковка и детский сад. Мы видим, как идет строительство третьего дома. Как мы знаем, проблема обманутых дольщиков чрезвычайно серьезная в целом по стране. Но мы убедились, что в Казани есть ответственные застройщики, и этот пример наглядно показывает, как можно работать», – добавил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Он выразил надежду на то, что в следующем году так же успешно будет сдан третий дом жилого комплекса. «Дольщики не верили в завершение объекта, были обеспокоены. Когда они увидели, что началась стройка, никто не забрал свои средства обратно. В такой сфере это первое дело Общественной палаты РТ, причем завершившееся успешно. Мы будем продолжать и дальше мониторить ситуацию в долевом строительстве, практика будет расширяться. Будем стараться решать вместе с застройщиками проблемы дольщиков», – сказал Фомин.

По словам руководителя рабочей группы, эксперта Общественной палаты РТ Юлии Королевой, ситуация с ЖК «Три богатыря» показала, что в Казани «есть добросовестные застройщики, которые пришли на рынок, чтобы строить, а не наживаться на проблемах жителей».

«Естественно, Общественная палата не помогала строить, а помогла привлечь внимание к проблеме с комплексом. Когда банк попал в процедуру банкротства, долг застройщика по кредиту выкупил недобросовестный кредитор, и начались проблемы у застройщика. Мы привлекли к этому внимание. Очень полезно в ситуациях, когда идет какое-то неправомерное давление, привлечь внимание и Общественной палаты как основного рычага для привлечения к ответственности», – подчеркнула она.

Один из жильцов Фазыл Ахметзянов, который приобрел двухкомнатную квартиру в новом доме, заверил, что работы по строительству провели быстро и качественно. «Общественная палата помогала, и заказчик постоянно приезжал, контролировал, как идет стройка. Моя квартира 69 кв. метров. Вид из окна – замечательный. Здесь хорошая транспортная инфраструктура, рядом метро, есть парк, где можно гулять с детьми. Мы уже купили место на парковке и сможем спокойно оставлять там машину», – поделился дольщик.

Жилой комплекс «Три богатыря» расположен в центре Приволжского района Казани. 

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