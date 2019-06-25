В Казани пройдет полезный фестиваль Life Fest Bio

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 13 июля в Казани на Кремлевской набережной проведут полезный фестиваль Life Fest Bio. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Программа фестиваля включает в себя лекции о здоровом и осознанном образе жизни, мастер-классы и практики, групповые тренировки и занятия йогой. Также пройдут презентации средств, предназначенных для ухода за здоровьем и внешним видом, музыкальная и шоу-программы. Гости фестиваля смогут посетить тематический маркет и фуд-корт со здоровой и полезной едой.

На площадке фестиваля будут работать мобильные пункты приема вторсырья.

Вход на Life Fest Bio будет свободным.

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