(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Прокуратура Кукморского района через суд закрыла незаконный приют для собак, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к жительнице села Березняк, которая использовала свой земельный участок для содержания личного приюта для собак. На ее участке в необорудованных вольерах и в антисанитарном состоянии содержалось более 13 животных», – рассказал Галиев.

Кроме того, женщина не убирала за собаками, не проводила дезинфекцию, стерилизацию, иммунизацию и дегельминтизацию собак. В приюте не было и помещения карантина, куда следовало бы помещать вновь поступающих животных. А отходы жизнедеятельности подопечных женщина складировала перед домом.

По мнению прокуратуры, ее деятельность не соответствует требованиям Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, закона РТ о вопросах содержания домашних животных в республике и так далее.

Кукморский районный суд удовлетворил иск прокурора. Вчера это решение подтвердил апелляционный суд инстанции.

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