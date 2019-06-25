В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о старте народного проекта «Путь Тукая – Тукай юлы»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Завтра, 26 июня, в 11.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится двуязычная пресс-конференция, посвященная старту народного проекта «Путь Тукая — Тукай юлы».

В мероприятии примут участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, учредитель Союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев, студент Института архитектуры и дизайна КГАСУ Гадель Мухаметшин.

В ходе пресс-конференции будут затронуты вопросы сохранения татарского языка, быта, традиций, обрядов татарской деревни, изучения родного края и творчества Габдуллы Тукая, также будут обсуждать вопросы возрождения памятников истории и культуры в селах на маршруте «Тукай Юлы — Путь Тукая» и т. д.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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