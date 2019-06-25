(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Высокой Горе спасли водителя, которому зажало ноги в разбитых «Жигулях», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Полковой улице в машине зажат молодой человек. На место прибыли пожарные ПСЧ №113, спасатели ЗПСО №2, полиция и врачи», – рассказали в МЧС.

Как выяснилось, водитель «Жигулей» съехал в кювет и наехал на препятствие, из-за чего деформированной конструкцией авто ему зажало обе ноги.

При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента КНР-80 спасатели и пожарные деблокировали 19-летнего парня и передали его врачам.

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