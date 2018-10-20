Компании из Туркменистана хотят направлять целевиков на учебу в КФУ

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Компании из Туркменистана планируют отправлять студентов-целевиков на учебу в КФУ. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров.

«Пока студенты из Туркменистана обучались на платной основе, то есть сами оплачивали обучение, — сказал Гафуров. — Мы договорились с коллегами из Туркменистана, что они будут отправлять так называемых целевиков по востребованным направлениям. Оплату за них будет вести туркменская сторона. Либо это будет компания оплачивать, либо бюджет [Туркменистана]. Это на их усмотрение».

До начала нового учебного года делегация из Туркменистана приедет в Казань, чтобы оценить условия обучения и проживания в КФУ, ознакомиться с образовательными программами и научно-исследовательскими проектами.

«Мы договорились, что мы также будем принимать на переподготовку аспирантов по двойным дипломам. Будет научный руководитель, как с нашей стороны, так и со стороны Туркменистана. Также подразумевается, что будет [участвовать] представитель компании, чтобы наши выпускники приезжали к себе на родину и дальше смогли трудиться в компаниях, которые оплачивали учебу», — добавил ректор КФУ.

Студенты из Туркменистана уже получают образование в КФУ. Чаще всего они выбирают учебу в Институте филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого (более 100 человек), Институте экономики и финансов (73 человека), а также получают юридическое образование в стенах КФУ (почти 50 человек).

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