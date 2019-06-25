Волейбольный клуб «Зенит-Казань» пополнил свои ряды болгарским доигровщиком Цветаном Соколовым

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Казанский волейбольный клуб «Зенит» в межсезонье пополнил свои ряды болгарским доигровщиком Цветаном Соколовым. Ранее спортсмен выступал за победителя Лиги Чемпионов — итальянскую «Чивитанову». Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

«Мы рады снова приветствовать Цветана в Казани. Желаем хорошей игры и больших побед в составе „Зенита“! Добре дошли ("добро пожаловать" по-болгарски – прим. Т-и)!», — поприветствовала доигровщика пресс-служба клуба.

В следующем сезоне Соколов займет место Максима Михайлова — диагональ, тогда как россиянин будет доигровщиком.

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