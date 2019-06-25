Минздрав РТ: В РТ количество детей, вновь заболевших «наркоманией», за 5 лет сократилось в 2,5 раза

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Татьяна Леухина). В Татарстане за 5 лет количество детей, которым повторно был поставлен диагноз «наркомания», уменьшилось в 2,5 раза. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ Степан Криницкий.

«В настоящее время и молодежь больше знает о наркотиках, и те меры профилактики, которые проводим мы и все ведомства, занятые в этой работе, приносят свои плоды. Об этом говорит наша статистика. За 5 лет мы уменьшили количество вновь берущихся на учет детей с заболеванием “наркомания” в 2,5 раза. В настоящее время состоит на диспансерном учете не более 14 человек по всей республике» — поделился спикер.

Врач также отметил, что очень важно, чтобы информация о наркотиках и их вреде детям доносилась от значимых в их жизни людей: родителей и учителей.

По итогам 2018 года количество наркопотребителей, состоящих на учете, сократилось на 1,8%. Число людей с диагнозом «наркомания» уменьшилось на 3,2%, с диагнозом «злоупотребление наркотическими веществами» на 0,2%.

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