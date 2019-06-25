Эксперт Минздрава РТ: В Татарстане среди взрослых и детей нет всплеска заболеваемости наркоманией

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Татарстане отсутствует всплеск заболеваемостью наркоманией среди взрослых и детей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии, главный детский психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Степан Криницкий.

«Последние лет 8 – 10 мы не наблюдаем всплеск заболеваемости наркоманией как среди взрослого населения, так и среди детского. На сегодняшний день ежегодные значения прироста колеблятся в рамках 5% в положительную и отрицательную сторону», — заявил спикер.

Он добавил, что на рынке наркотиков предложение до сих пор существует и какая-то часть молодых людей пробует наркотики, кто-то из них становится наркозависимым, а потом обращается за медпомощью.

«Проблемы, которые возникают в последнее время, связаны с изменением спектра наркотических веществ. Эра героиново-опиоидной наркомании уже пройдена, и сейчас на первое место вышли потребители синтетических наркотиков, диагностика и лечение которых отличаются», — отметил Криницкий.

Он отметил, что потребитель синтетических веществ не осознает, что он становится наркозависимым, потому что у него отсутствует ломка, как при употреблении героино-опиоидных веществ. В связи с этим человек не видит угрозы для своего здоровья и не обращается за помощью.

«В такой ситуации особенно важным становится развитие профилактики наркомании среди детей и школьников», — подчеркнул эксперт.

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