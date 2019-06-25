Представителям МБРР показали, как в Набережных Челнах ремонтируют коллектор без его остановки

(Набережные Челны, 25 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережные Челны с рабочим визитом посетили представители Международного банка реконструкции и развития (МБРР), который в рамках проекта «Реформа ЖКХ в России» профинансировал капитальный ремонт главного канализационного коллектора города. Представители банка посмотрели, как проходит обновление объекта без остановки его эксплуатации.

По словам старшего куратора проектов городского развития МБРР Татьяны Шадруновой, Набережные Челны — единственный город, который качественно и своевременно выполняет все требования по проекту. С такой безупречной репутацией он может на многое рассчитывать.

Как сообщил главный инженер ЗАО «Челныводоканал» Василий Михеев, протяженность главного коллектора города составляет почти 18 км, при этом 4 км проходят через реку Челнинка. Коллектор был введен в эксплуатацию в 1974 году. Он прослужил без ремонта 45 лет. В 2016 году его изношенность составляла боле 40%. Таким образом, разрушение железобетонных конструкций и арматуры было близко к критическому.

«Если бы мы не приступили к ремонту, то износ к 2023 году составил бы более 80%, к 2026-му коллектор бы полностью разрушился. Представьте, на пороге какой катастрофы, а по-другому это не назовешь, оказался бы город», – отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Глава города также сообщил, что муниципалитет успешно провел защиту проекта благодаря содействию Министерства строительства и ЖКХ РФ и получил 1 млрд 300 тысяч рублей. В апреле 2018 года включился в проект, в этом годы работы были продолжены.

«Эти деньги невозвратные, по сути, они подарены городу. Благодаря им, не привлекая ни копейки из федерального, республиканского, муниципального бюджетов, мы смогли осуществить столь масштабный проект. Он реализован на 80%. После его осуществления мы получим возможность еще 50 лет спокойно эксплуатировать коллектор», — подчеркнул Магдеев.

По словам старшего куратора проектов городского развития МБРР Татьяны Шадруновой, представителям МБРР приходилось ездить по многим городам России. И Набережные Челны резко выделяются на их фоне.

«Город чистый, ухоженный, дороги у вас европейского качества, люди открытые и доброжелательные, нет ни малейшего намека на какую-то депрессию. Все это свидетельствует о том, что здесь целенаправленно занимаются повышением качества жизни населения», — отметила представитель МБРР.

«У Набережных Челнов есть репутация города, который абсолютно честно, прозрачно, своевременно и качественно выполняет все финансовые и другие требования. Об этом мы знаем и по совместной работе, и по откликам представителей других федеральных программ и проектов, и по оценке федеральных министерств. Это дорогого стоит. В Челнах действительно работают тихо, без авралов и на результат. На вопрос, как у вас дела, сначала слышим: „Приступили к работе“, — а потом сразу: „Принимайте работу, все сделано“. Такой подход не может не радовать», — призналась Шадрунова.

Шадрунова также подчеркнула, что ей часто приходится бывать на российских стройках. При этом она очень редко где видела, чтобы площадка была покрыта специальным настилом, благодаря которому не наносится урон зеленому покрову и земле. «Кажется, мелочь, но она довольно ярко характеризует исполнителей», — отметила представительница банка.

Сотрудники ЗАО «Челныводоканал» рассказали, что в ходе капремонта им приходилось устранять большое количество недоделок, оставленных при строительстве коллектора.

«Между участками труб были перепады, в которых скапливался мусор. Его приходилось выгребать с привлечением техники. А на одном участке рабочие даже обнаружили лестницу. Видимо, кто спускался для проведения текущего ремонта и забыл ее в трубе. После очистки участка приходилось его выравнивать», — поделились деталями своей работы сотрудники подрядной организации.

Также исполнители подчеркнули, что самая большая сложность заключается в том, что коллектор приходится ремонтировать, не останавливая его работу.

Наиль Магдеев отметил, что нынешним проектом сотрудничество Автограда и МБРР не завершается. Есть еще планы на будущее, которые будут озвучены после подписания дополнительного соглашения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.