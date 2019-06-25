(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Татарстанские динамовцы завоевали три путевки в финал Спартакиады в Новочебоксарске. Об этом информирует пресс-служба Министерства спорта РТ.

С 22 по 24 июня в Пензе в рамках второго этапа IX Всероссийской Спартакиады учащихся прошли состязания по тхэквондо. В соревнованиях среди сильнейших бойцов-юниоров Приволжского федерального округа спортсменам из Татарстана удалось завоевать три путевки в финал Спартакиады. Он состоится в июле в Новочебоксарске.

Обладателями путевок в финал стали Анна Казарновская из Набережных Челнов (52 кг), Данил Леваев из Елабуги (68 кг) и казанец Глеб Козлов (73 кг).

Победительницей командного зачета в соревновании стала сборная Татарстана (1150 очков). Второе место заняли спортсмены Самарской области (1060 очков). Третье — тхэквондисты Башкортостана (760 очков).

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