Татар-информ

25 июня 2019, 13:04

Экономика и финансы

«Татнефть» поможет Туркменистану в два раза увеличить добычу нефти

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Экономика и финансы

«Татнефть» поможет Туркменистану в два раза увеличить добычу нефти

Фото: архив/Рамиль Гали

Татарстанская нефтяная компания своими технологиями и знаниями будет способствовать увеличению нефтедобычи в стране до 22-23 млн тонн нефти в год.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). ПАО «Татнефть» поможет Туркменистану в два раза увеличить добычу нефти. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на брифинге об итогах рабочего визита в Казань Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«Опыт и компетенции «Татнефти» на сегодняшний день сфокусированы на подъеме добычи туркменских месторождений. Ключевыми факторами дальнейшего роста такой нефтедобычи (об этом подписан соответствующий меморандум по итогам визита) станут применение новых технологий, цифровизация, дополнительная автоматизация производства — тот передовой опыт, который на сегодняшний день накоплен у «Татнефти» по увеличению нефтеотдачи», – сказал глава ведомства.

Это важная задача для Туркменистана, который на сегодняшний день добывает около 12 млн тонн нефти, продолжил Каримов. Страна поставила задачу по удвоению добычи до 22-23 млн тонн нефти в год. Кроме того, прорабатывается возможность не только участия «Татнефти» в увеличении нефтеотдачи пластов, но и в проектах по дальнейшей переработке нефти.

В 2010 году «Татнефть» начала применять свои технологии на скважинах Туркменистана. За 7 лет исполнения контракта было выполнено 63 капремонта на 40 скважинах, внедрено глубинно-насосное оборудование на 32 скважинах. Максимальный среднесуточный прирост нефти составил 150 тонн в сутки. Все скважины оборудованы устройствами замера дебета, средствами автоматизации, позволяющими в круглосуточном режиме контролировать работу подземного оборудования. За счет реализованных в рамках контракта мероприятий добыли свыше 190 тыс. тонн дополнительной нефти.

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