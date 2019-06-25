Татар-информ

25 июня 2019, 17:54

Общество

В Татарстане объявлен Молодежный жилищный конкурс на получение квартир по соципотеке

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Общество

В Татарстане объявлен Молодежный жилищный конкурс на получение квартир по соципотеке

В конкурсе могут участвовать татарстанцы, работающие в сфере реализации молодежной политики, образования и воспитания молодежи.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал Молодежный жилищный конкурс. В рамках конкурса ежегодно определяются 49 победителей, которые получают право участвовать в программе социальной ипотеки, сообщает Минобрнауки РТ.

«Конкурс среди лидеров молодежной политики на получение жилья по программе социальной ипотеки в Татарстане предоставляет уникальную возможность приобретения новых квартир на льготных условиях», – говорится в сообщении министерства.

Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 18 до 30 лет, а также молодые ученые до 35 лет, зарегистрированные по постоянному месту жительства в Татарстане, чей совокупный уровень обеспеченности общей площадью жилья на одного члена семьи составляет менее 18 кв. метров. Обязательным условием конкурса также является трудовая и общественная деятельность заявителя в сфере реализации молодежной политики, образования и воспитания молодежи.

Молодежный жилищный конкурс РТ проводится ежегодно с 2012 года при поддержке Правительства республики. 

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