В Татарстане объявлен Молодежный жилищный конкурс на получение квартир по соципотеке

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал Молодежный жилищный конкурс. В рамках конкурса ежегодно определяются 49 победителей, которые получают право участвовать в программе социальной ипотеки, сообщает Минобрнауки РТ.



«Конкурс среди лидеров молодежной политики на получение жилья по программе социальной ипотеки в Татарстане предоставляет уникальную возможность приобретения новых квартир на льготных условиях», – говорится в сообщении министерства.



Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 18 до 30 лет, а также молодые ученые до 35 лет, зарегистрированные по постоянному месту жительства в Татарстане, чей совокупный уровень обеспеченности общей площадью жилья на одного члена семьи составляет менее 18 кв. метров. Обязательным условием конкурса также является трудовая и общественная деятельность заявителя в сфере реализации молодежной политики, образования и воспитания молодежи.

Молодежный жилищный конкурс РТ проводится ежегодно с 2012 года при поддержке Правительства республики.

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