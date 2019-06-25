Минздрав РТ: Новый порядок постановки диагноза «наркомания» облегчит работу медикам

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Уточнение понятия «больной наркоманией», которое в первом чтении одобрила Госдума РФ, поможет медикам работать и уничтожит разночтения нормативных документов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии, главный детский психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Степан Криницкий.

«В медицинской среде есть разночтения в ряде нормативных документов: в одних документах предписывают [считать] больными наркоманией всех, кто прошел медицинское освидетельствование. Для того чтобы разрешить эту юридическую коллизию, вводится уточнение. Оно ничего практически не изменит, просто станет легче работать медикам», — рассказал Криницкий.

По его словам, сейчас диагноз возможно поставить по факту медицинского освидетельствования. Но на практике наркоманами признают тех, у кого врачи находят 3 и более пунктов большого наркоманического синдрома. «Три находишь — этого уже достаточно, хотя их всегда больше — не меньше десятка», – отметил спикер.

Такой же точки зрения придерживается Депутат Госдумы РФ от Республики Татарстан, известный врач Борис Менделевич. Ранее он заявил, что диагноз «наркомания» недопустимо ставить только из-за наличия в крови человека психотропных веществ.

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