Tour de Tatarstan Kazan включит казанский велопарад и турнир на лыжероллерах

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 30 июня в Казани впервые состоятся соревнования по шоссейным велогонкам «Tour de Tatarstan Kazan 2019», где спортсмены смогут преодолеть дистанции в 7,5 км, 50 и 100 км по главным улицам города, сообщают организаторы события.



Участие в гонке примут не только жители республики, но и профессиональные спортсмены с разных регионов России и других стран мира. На данный момент на гонку заявились участники из четырех стран и 26 регионов, среди которых – Татарстан, Свердловская, Московская, Самарская и Ульяновская области.





В рамках мероприятия пройдет Казанский велопарад. Основная цель — популяризация и поддержка велосипедного движения в России. По традиции, для участников велопарада подготовлены подарки.



Также в рамках велогонки пройдут первые любительские массовые соревнования на лыжероллерах в Татарстане на кубок компании «5 Колесо». Дистанция заезда составит 25 километров по улице Сибгата Хакима.





Ознакомиться с правилами участия, проектом трассы и положением соревнования можно на официальном сайте https://timerman.org/



С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.