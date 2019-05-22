(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Туркменистан заинтересовался сельскохозяйственными самолетами казанской фирмы «МВЕН». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на брифинге об итогах рабочего визита в Казань Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«Также интерес вызвали образцы наших многоцелевых легких самолетов для сельхозработ. Это самолеты "Фермер" и "МВ-500", которые сертифицированы, и производство которых предполагается расширить в Татарстане», — сказал он.

По поручению главы государства Туркменские авиалинии и Министерство сельского хозяйства Туркменистана изучают ценовые параметры и технические характеристики воздушных средств.

В конце мая Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии начала строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500 и аэродрома экспериментальной авиации в Республике Татарстан.

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