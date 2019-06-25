В Татарстане откроются три новых пешеходных перехода через железнодорожные пути с сигнализацией

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Татарстане по инвестиционной программе РЖД завершается строительство пешеходных переходов через железнодорожные пути на перегонах Заструг – Сосновка, Ямное – Заструг, а также на станции Свияжск. Их открытие запланировано на июль, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Эти участки отмечены большой напряженностью движения грузовых и пассажирских поездов. Открытием новых переходов железнодорожники продолжают работу по развитию железнодорожной инфраструктуры, направленную на повышение безопасности в зоне движения поездов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Переходы оборудованы звуковой и световой автоматической сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда. Предусмотрены также специальные S-образные накопительные площадки с ограждениями и разделителями пассажиропотока, лестничными и пандусовыми сходами.

В текущем году также проводятся проектно-изыскательские работы по устройству пешеходных переходов на станции Восстание и перегоне Дербышки – Кендери.

С начала этого года на полигоне Казанского региона ГЖД в зоне движения поездов 21 человек получил травмы различной степени тяжести, из них 11 – со смертельным исходом. Основными причинами несчастных случаев стали хождение по железнодорожным путям и переход в неположенном месте.

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