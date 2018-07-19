С февраля текущего года сотрудники МВД по РТ пресекли деятельность четырех нарколабораторий

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). С начала этого года сотрудникам МВД по РТ удалось пресечь деятельность четырех нарколабораторий. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин.

«Уже в этом году мы ликвидировали четыре подпольных лаборатории, которые изготовляли наркотические синтетические средства с использованием технологий, которые есть в сети Интернет», — рассказал спикер.

При этом он напомнил о ситуации, когда сотрудники полиции изъяли у наркоторговцев тигренка Луну. Злоумышленники планировали нелегально продать животное по поддельным документам.

«Всего за 5 месяцев 2019 года пресечено 1741 преступление, связанное с наркотиками, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выявленных тяжких и особо тяжких наркопреступлений возросло на 20%, связанных со сбытом — почти на треть», — сообщил Костюнин.

Он добавил, что в этом году за отчетный период 5 месяцев проведено более 4,5 тыс. различных антинаркотических акций и операций, которыми было охвачено порядка 150 тыс. человек.

«У нас есть сотрудники по раскрытию нарколабораторий, которые стараются работать на опережение, и мы стараемся отслеживать те схемы, которые используют преступники. Благодаря этому мы включаемся в работу не на стадии изготовления наркотиков, а на стадии подготовки к их изготовлению, что позволяет нам эффективно противостоять наркоугрозе», — отметил Вадим Костюнин.

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