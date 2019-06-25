Эксперт Минздрава РТ: Родителям стало сложнее замечать, что ребенок употребляет наркотики

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Родители не замечают зависимость ребенка от новых видов наркотиков, потому что ее сложнее выявить, чем пристрастие к героину или другим «тяжелым» психотропам. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии, главный детский психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Степан Криницкий.

«Особенность, характерная для периода, — ослабление внимания родителей к поведению детей, употребляющих наркотики. Поскольку те виды наркотиков, которые называются „тяжелыми“, значительно уменьшили присутствие на рынке, дети и молодежь могут приходить домой в состоянии наркотического опьянения и ничем не выдавать это состояние», — пояснил он.

Современные синтетические наркотики оставляют меньше тревожных сигналов для родителей: «Нет следов инъекций, поскольку [наркотическое вещество] употребляется другим путем, нет поведения, связанного с абстиненцией».

В такой ситуации особенно важным становится развитие профилактики наркомании в среде детей и школьников, подытожил Криницкий.

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