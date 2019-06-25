(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Прокуратура Актанышского района взыскала с браконьеров ущерб за вылов более 4 тысяч речных раков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В октябре 2018 года пятеро мужчин были признаны виновными в браконьерстве и подвергнуты уголовному наказанию. Злоумышленники незаконно выловили более 4,2 тысяч речных раков, причинив государству ущерб в размере 170 тысяч рублей», – рассказал Галиев.

В итоге прокуратура обратилась в суд в интересах РФ с иском о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

«По закону водные ресурсы находятся в федеральной собственности. Возмещение причиненного им вреда осуществляется добровольно или на основании решения суда с утвержденными таксами и методиками исчисления размера вреда», – уточнил Галиев.

В итоге Актанышский районный суд иск прокурора удовлетворил. Вчера это решение также подтвердил суд апелляционной инстанции.

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