КВЗ рассматривает возможность поставки «Ансатов» в Туркменистан

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Казанский вертолетный завод (КВЗ) рассматривает возможность поставки вертолетов «Ансат» в Туркменистан. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на брифинге об итогах рабочего визита в Казань Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«В настоящее время уже ведем по поручению Президента Туркменистана переговоры о возможностях, условиях поставок вертолетов "Ансат" в различном исполнении для Туркменистана», — сказал он.

В первую очередь государство интересуется воздушными средствами, предназначенными для медицинских и спасательных служб, уточнил глава ведомства.

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