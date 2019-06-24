Блогер-путешественник остановится в Автограде в рамках проекта «От Кореи до Карелии»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 26 июня известный блогер-путешественник Иван Ширяев в рамках проекта «От Кореи до Карелии» посетит Набережные Челны, пишут «Челнинские известия».



Путешественник и представитель Русского географического общества побывает в Историко-краеведческом музее и расскажет о своей миссии. У путешественника есть цель – побывать во всех 1122 городах России. Свой путь он начал в 2012 году.





Иван проведет тематическую встречу, которую смогут посетить все желающие. Гости встречи узнают о путешествиях, интересных деталях из жизни блогера, который наглядно продемонстрирует фотографии из разных российских регионов.



Накануне Иван Ширяев провел встречу в Заинске, который стал 615-м городом по счету.

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