В Татарстане более сорока пешеходных переходов оборудуют световым оповещением

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Татарстане планируют оборудовать пешеходные переходы световым оповещением в 9 городах и 12 муниципальных районах за 68 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На пешеходных переходах в 21 населенном пункте РТ также установят светодиодные светофоры, искусственные дорожные неровности, дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией. К примеру, в Казани модернизация 8 переходов обойдется в 19,5 млн рублей.

Заказчик работ, ГБУ «Безопасность дорожного движения», запланировал завершить работы к 30 ноября 2019 года. Финансироваться проект оборудования пешеходных переходов будет из бюджета РТ.

Подача заявок для участия в электронном аукционе завершается 10 июля, сам аукцион пройдет 15 июля.

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