(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). ПАО «КАМАЗ» расширит сеть сервисных центров в Туркменистане. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на брифинге об итогах рабочего визита в Казань Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«По итогам переговоров был подписан контракт о возможности поставки в Туркменистан дополнительно еще 2 тыс. единиц техники марки КАМАЗ в течение 2020-2021 года, в том числе 800 самосвалов, 300 бортовых машин, спецтехники коммунального назначения, — сказал он. — Кроме того, обсуждалось расширение сети сервисных центров КАМАЗа, которые уже существуют в этой стране. Планируется дополнительно открыть несколько центров, которые будут обеспечивать сервис этих автомобилей по всей территории Туркменистана».

Предварительно также рассматривалась возможность того, чтобы в этих объектах располагались шинные центры компании «Нижнекамскшина», добавил министр.

Автомобили компании «КАМАЗ» широко используются в Туркменистане. По имеющейся информации, там эксплуатируются свыше 10 тыс. автомобилей челнинского производства, отметил Альберт Каримов.

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