(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков 26 июня в Казани отметят забегом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по РТ Вадим Костюнин.

«Завтра МВД совместно с министерствами и ведомствами республики проведет всероссийский легкоатлетический пробег „Россия — территория без наркотиков“, приуроченный к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков», — пояснил он.

Мероприятие начнется в 10.00 на площади возле Дворца Земледельцев.

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