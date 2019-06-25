Татар-информ

25 июня 2019, 12:14

Общество

В Казани 26 июня пройдет забег «Россия — территория без наркотиков»

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Общество

В Казани 26 июня пройдет забег «Россия — территория без наркотиков»

Фото: Рамиль Гали

Спортивное мероприятие приурочено к международному Дню борьбы с наркоманией.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков 26 июня в Казани отметят забегом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по РТ Вадим Костюнин.

«Завтра МВД совместно с министерствами и ведомствами республики проведет всероссийский легкоатлетический пробег „Россия — территория без наркотиков“, приуроченный к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков», — пояснил он.

Мероприятие начнется в 10.00 на площади возле Дворца Земледельцев.

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