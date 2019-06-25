Татарстанская спортсменка выиграла первенство России по спортивному туризму на конных дистанциях

(Казань, 25 июня, «Татар-информ). Спортсменка из Татарстана Мария Ксенофонтова стала абсолютной чемпионкой первенства России по спортивному туризму на конных дистанциях. Об этом сообщает Министерство спорта РТ.

Соревнования проводились с 20 по 24 июня в Самарской области, в селе Жигули.

По итогам соревнований абсолютной победительницей первенства России стала спортсменка из Республики Татарстан Мария Ксенофонтова. Звание она завоевала, выиграв несколько дистанций: длинную с ориентированием и контролем скорости и короткую, в которую вошли «Контроль аллюра» и «Короткая дистанция с преодолением локальных препятствий».

В первенстве России принимала участие еще одна представительница Татарстана Валентина Морозова. В личном зачете на короткой дистанции она завоевала третье место.

В общем же зачете сборная Татарстана по конному туризму, в которую вошли представители школы «Тулпар» им. Р. С. Хамадеева (Набережные Челны), поднялась на третье место среди субъектов Российской Федерации.

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