В России отзывают более 900 автомобилей Mazda

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В России отзывают 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Программа мероприятий представлена ООО «Мазда Мотор РУС», которое является официальным представителем Mazda на рынке в России.

Отзыву подвергнутся транспортные средства, которые были реализованы c апреля 2013 года по август 2018 года.

Причина отзыва дизельных автомобилей заключается в том, что «заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара». Это может привести к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки, что в свою очередь грозит появлением ошибки неисправности. Худший вариант развития событий при этом — остановка двигателя.

Представители изготовителя ООО «Мазда Мотор РУС» проведут рассылку писем и/или проинформируют владельцев Mazda, подпадающих под отзыв, по телефону. В случае необходимости транспортное средство нужно будет предоставить в ближайший дилерский центр, где будут проведены ремонтные работы.

В то же время владельцы могут самостоятельно узнать, подлежит ли их автомобиль отзыву, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях будет выполнена проверка заслонки впускного клапана и, если потребуется, произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование блока управления двигателем обновлённым программным обеспечением.

Проведение необходимых ремонтных работ будет бесплатным для владельцев.

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