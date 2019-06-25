(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Суд вынес приговор жителю Казани, который приставил пистолет к голове незнакомой девушки, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
«32-летнего местного жителя признали виновным в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил его к 180 часам обязательных работ. Свою вину казанец признал частично», – рассказал Галиев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце 2018 года на улице Фучика мужчина подошел к незнакомой 15-летней девушке, приставил к ее голове газовый пистолет и потребовал, чтобы та вызвала полицию. Девушка сбежала, но после написала заявление в правоохранительные органы.