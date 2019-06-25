Казанские школьники поедут на Всемирную олимпиаду роботов в Венгрии

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Казанские школьники стали победителями во Всероссийской робототехнической олимпиаде-2019 и поедут на Всемирную олимпиаду роботов в составе российской сборной. Игры пройдут в Венгрии, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

«Победителями в категории „Мобильные интеллектуальные робототехнические системы“ стали Александр Архипочкин и Алиса Биксон из казанской гимназии № 102. Среди победителей и призеров олимпиады будет сформирована сборная России, которая представит страну на Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии», — говорится в сообщении.

Всероссийская робототехническая олимпиада-2019 проходила в Иннополисе. Школьники из Татарстана завоевали пять медалей: одну — золотую, одну серебряную и три — бронзовые.

Ранее сообщалось, что впервые на олимпиаду по робототехнике в Иннополисе приедут участники из других стран.

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